مدينة يحيط بها شبح الموت.. هذا وضع منطقة تضررت بشدة من تفشي فيروس كورونا في البرازيل

ساو باولو، البرازيل (CNN)-- ارتفعت أعداد الوفيات في البرازيل نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لتتجاوز 60 ألف شخص في البلاد، بينما سجلت وزارة الصحة البرازيلية، 46 ألفًا و712 حالة إصابة جديدة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت السلطات الصحية في البرازيل، وفاة 1038 شخصًا، الأربعاء ليصل العدد الإجمالي للوفيات بسبب كورونا إلى 60 ألفًا و632 شخصًا.

ويعد الإحصاء الأخير في أعداد المصابين بالفيروس، الأربعاء، هو ثاني أكبر معدلات الإصابات اليومية في البلاد، حيث تم تسجيل أكثر من 54 ألف إصابة في 19 يونيو حزيران الماضي.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررًا من انتشار فيروس كورونا، مسجلة حتى يوم الأربعاء، أكثر من مليون و448 ألف إصابة بالفيروس.