كيف تمنع علامات الضباب من الظهور على نظاراتك عند ارتداء القناع؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند وضع القناع والنظارات معاً في الخارج، قد تلاحظ ظهور علامات الضباب على عدسة نظارتك؛ والذي سيكون مصدر إزعاج بالنسبة إليك.

ولكن هناك حل بسيط لهذه المشكلة، ولن يستغرق من وقتك سوى دقيقة أو دقيقتين. كل ما تحتاج إليه هو الماء والصابون. وذلك وفقاً للمجلة الطبية التابعة للكلية الملكية للجراحين في إنجلترا.

واستخدم هذه الخدعة طبيبان لإزالة آثار الضباب في غرفة الطوارئ، مما يجعل استخدام هذه الحيلة في أي مكان ممكن حتى في متجر البقالة. ولكن لنعد إلى الوراء قليلاِ لنفهم سبب حدوث علامات الضباب وكيف يعمل هذا الحل في إزالتها.

وتظهر علامات الضباب على عدسة النظارات الخاصة بك لأن القناع يوجه أنفاسك إلى الأعلى عوضاً عن توجيهه إلى الأمام، ويعتبر أمراً جيداً لمنع انتقال الأمراض ولكنه سيئ للأشخاص الذين يعانون من سوء البصر ويرتدون النظارات.

ويعمل الصابون والماء كقناع واقي من ظهور علامات الضباب حيث يسمح بتوزيع جزيئات الماء من الأنفاس بشكل متساو، بدلا من التجمع على العدسة بشكل يتسبب بصعوبة الرؤية.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه خطوات بسيطة يمكنكم اتباعها لحل هذه المشكلة.