الدكتور فاوتشي: إصابات فيروس كورونا في أمريكا قد تصل إلى 100 ألف حالة يوميا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مسؤولون في أمريكا إن حوالي 300 مراهق معرض لخطر الإصابة بـ"كوفيد-19"، خلال حفل "pong fest"، الذي أقيم في مدينة لايكواي بتكساس، في 20 يونيو/ حزيران.

وفي وقت الحفلة، كان العديد من المراهقين بانتظار نتائج اختبار فحص فيروس كورونا المستجد، ومنذ ذلك الحين، كانت الاختبارات إيجابية، وفقاً لشلي باركس، وهي متحدثة باسم "Homeland Security & Emergency Management"، في أوستن.

ويحث مسؤولو المدينة والصحة اليوم جميع الحاضرين على إجراء الفحص والعزل الذاتي.

وقالت عمدة مدينة لايكواي بتكساس، ساندي كوكس، لـCNN: "من غير الواضح ما إذا كانت الحفلة قد أدت إلى عدد كبير من الحالات في المنطقة".

وأوضحت باركس لـCNN أن السلطات علمت بهذا التفشي لأن العاملين في مجال الصحة "كانوا يطلبون ذكر المشاركة في التجمعات، لأغراض تتبع الاتصال، عندما يتم اختبار الأشخاص".

وقال مسؤولون بالصحة إنه تم إنشاء موقع اختبار في مدرسة "بايلور" وعيادة "White Specialty" في لايكواي، لمساعدة رواد الحفلات والذين تفاعلوا معهم، خلال الأسبوع الماضي، في إجراء الاختبارات اللازمة.