الدكتور فاوتشي: إصابات فيروس كورونا في أمريكا قد تصل إلى 100 ألف حالة يوميا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحتفل الولايات المتحدة يوم 4 يوليو/تموز من كل عام بذكرى الاستقلال عن بريطانيا العظمى، إلا أن هذه المناسبة تحل في ظل ظروف استثنائية هذا العام وسط انتشار فيروس كورونا في أنحاء الولايات.

وحذر أحد الأطباء من أن مجموعة من العوامل يمكن أن تجعل من يوم الرابع من يوليو "عاصفةً مثالية" لانتقال عدوى فيروس كورونا، ولكن ذلك يشمل فقط الأشخاص الذين لا يختارون التنقل بأمان خلال هذا اليوم.

وقال الدكتور جوشوا باروكاس، أخصائي الأمراض المعدية في مركز بوسطن الطبي، خلال مؤتمر صحفي عقدته جمعية الأمراض المعدية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن عوامل مثل افتتاح المدن، وعدم اتباع الإرشادات الوقائية، والسفر خلال الفترة الحالية يمكن أن يسبب ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19".

ولكن لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو إذا كنت ترغب في الحصول على عطلة أكثر أماناً في يوم الاستقلال، وفقاً لإرين بروماج، أستاذ علم الأحياء في جامعة ماساتشوستس دارتموث.

وقال بروماج: "نحن بحاجة إلى أن نكون متيقظين لما نقوم به، لذا حافظ على المسافات، واغسل يديك بشكل متكرر، وارتد قناعا عندما لا تتمكن من الابتعاد بمسافة آمنة".

ويقترح بروماج القيام بالشواء في الهواء الطلق مع الالتزم بمسافات التباعد الاجتماعي، كما ينصح بالالتزام بالمسافات داخل المسبح وعلى الشاطئ، وإذا لم يكن ذلك متاحاً، فينصح بالعودة إلى المنزل.

أما فيما يتعلق بعروض الألعاب النارية، قال بروماج إن الالتزام بالمسافة يعد أمراً ضروريا.

وقال بروماج: "إذا تكدسنا في فناء خلفي صغير نراقب منه عروض الألعاب النارية، فلن تكون فكرة سديدة، فإذا كان بالإمكان الانتشار وترك المسافة بين أفراد عائلتك والعائلات الأخرى، فيمكنك القيام بذلك بأمان."

وفيما يلي بعض البدائل الأكثر أماناً للاستمتاع بالاحتفال بيوم الاستقلال

جولات افتراضية للمعالم التاريخية

يمكنك العودة بالزمن دون الحاجة إلى مغادرة منزلك مع جولات افتراضية للمعالم التاريخية في الولايات المتحدة، وتقدم أماكن مثل تمثال الحرية وماونت فيرنون جولات افتراضية لمواقعها الشهيرة عبر الإنترنت، حيث يتعرف الزوار الافتراضيون على حقائق داخلية عن المواقع التي تكشف عن قصة ولادة أمريكا.

حفل الشواء مع حلوى الـ"سمورز" الأمريكية

لا تكتمل متعة الشواء بدون الحلوى، قم بإعداد مجموعة صغيرة من مكونات حلوى السمورز ، والتي تشمل حلوى المارشميلو اللزجة والشوكولاتة الغنية، ثم تناوب تحميص الحلوى اللزجة على نار الشواء.

مفرقعات قصاصات الورق الملون

حافظ على بريق يوم الرابع من يوليو دون مخاطر الألعاب النارية التقليدية باستخدام قصاصات الورق الملون، وكل ما ستحتاجه هو بعض البالونات وأنابيب ورق المرحاض وبعض قصاصات الورق الملون لصنع مفرقعات مناسبة للأطفال.

مسابقة تناول شطائر النقانق

لا تزال المسابقة السنوية لتناول شطائر النقانق "Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest" مستمرة، وقد يشكل يوم الرابع من يوليو فرصة مثالية للانضمام إلى المرح بعمل مسابقة لتناول شطائر "الهوت دوغ" الخاصة بك في المنزل والاستمتاع بهذا الطعام الأمريكي الكلاسيكي.

احتفالات افتراضية

شاهد احتفالات الرابع من يوليو/تموز عبر الانترنت، والتي ستقام من مواقع مختلفة في جميع أنحاء الولايات وسيتم بثها على برنامج تلفزيوني. كما ستستضيف CNN احتفالاً بيوم الرابع من يوليو سيتم بثه في الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي.