ما الفرق بين الإيدز و"HIV"؟ 5 خرافات عن الفيروس والمرض

(CNN Health)-- وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على حبوب جديدة لعلاج مرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز)، وهي الأولى في فئة جديدة من الأدوية التي تعالج فيروس الإيدز.

وتم تصميم الدواء الجديد لمساعدة المرضى الذين مروا بخيارات أخرى للسيطرة على مرض نقص المناعة المكتسبة.

ويباع دواء "Fostemsavir"، تحت اسم العلامة التجارية "Rukobia" بواسطة ViiV Healthcare، وهي شركة متخصصة في أدوية مرض نقص المناعة البشرية. وهي مملوكة لشركة "Glaxo Smith Kline".

وتمت الموافقة على أكثر من 20 دواءً لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية. ويتطلب مزيجًا من الأدوية، يتناول كل منها نقطة مختلفة في هجوم الفيروس على الجسم، للسيطرة على العدوى. وأيضًا، مع تحور الفيروس، يمكن أن تتوقف الأدوية عن العمل، لذلك يجب على المرضى التحول إلى أدوية جديدة للبقاء بصحة جيدة.

ويستهدف دواء Rukobia المرحلة الأولى من دورة حياة الفيروس التي تقدم آلية جديدة لعلاج المصابين بفيروس نقص المناعة، حسب الدكتور جاكوب لالزاري، الرئيس التنفيذي ومدير البحث الطبي السريري، في بيان.