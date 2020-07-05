سوريا تسجل أعلى معدل وفيات يومي جراء فيروس كورونا.. فكم بلغ الإجمالي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجلت سوريا، الأحد، أعلى معدل وفيات يومي جراء فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في البلاد.

وأعلنت الصحة تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء هذا المرض، ليصل الإجمالي إلى 13 حالة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وسجلت سوريا 20 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ مجموع عدد الحالات في البلاد إلى 358، وهذا الرقم الجديد يُمثل ضعف الرقم الذي سجلته الصحة السورية في اليوم السابق.

وتُعتبر سوريا واحدة من الدول الأقل تضررا من ناحية عدد الإصابات في منطقة الشرق الأوسط، وفقا للأرقام التي تعلنها الحكومة وتنقلها منظمة الصحة العالمية، وسط مخاوف حول إمكانية انفجار هذه الأرقام في الأيام المقبلة نتيجة لإعادة فتح اقتصاد البلاد التي تعاني أصلا من أزمة اقتصادية جراء الحرب التي تمزقها منذ 10 سنوات.

وكان قد حذر الرئيس السوري بشار الأسد خلال اجتماع عقده مع اللجنة المسؤولة عن مكافحة فيروس كورونا مطلع مايو/أيار الماضي، من "انفجار" في أعداد الإصابات يفوق طاقة البلاد الصحية.