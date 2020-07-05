دراسة: عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج فيروس كورونا قد يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب

بعد اعلان ترامب أنه يتناول عقار هيدروكسي كلوروكوين للوقاية من كورونا.. كيف كان رد فعل كبير المراسلين الطبيين لـCNN؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN Health)-- أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، أنها ستُوقف الدراسات على هيدروكسي كلوروكين ولوبينافير/ريتونافير، في تجربتها التي تدرس العلاجات الممكنة لمصابي فيروس كورونا المتواجدين في المستشفيات.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان، إنها اتخذت القرار بناءً على النتائج المؤقتة لتجربتها، التي تظهر أن هيدروكسي كلوروكين ولوبينافير/ريتونافير يؤديان إلى انخفاض طفيف أو معدوم في وفيات مرضى كورونا.

وأضافت الصحة العالمية: "بالنسبة لكل دواء، فإن النتائج المؤقتة لا تقدم دليلا قويًا على زيادة معدل الوفيات"، لكن كانت هناك "بعض إشارات السلامة المرتبطة" التي سيتم الإبلاغ عنها في نشر النتائج التي تمت مراجعتها من قبل النظراء.

وينطبق هذا القرار فقط على التجربة على المرضى في المستشفيات، ولا تؤثر على دراسات الوقاية أو علاج المرضى غير المقيمين في المستشفى.

وأوقفت منظمة الصحة العالمية دراسة هيدروكسي كلوروكوين مؤقتًا في مايو أيار، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، ثم أعادت تفعيلها لاحقًا.

وغالبًا ما تم الترويج للدواء من قبل ترامب، لكن العديد من الدراسات لم تجد أي فوائد لعلاج مرضى كورونا باستخدام الدواء المضاد للملاريا.

وألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيص استخدام هيدروكسي كلوروكين وكلوروكين لعلاج الحالات الطارئة لمرضى كورونا، قائلة إنه من غير المرجح أن تكون الأدوية فعالة في علاج الفيروس بناءً على أحدث الأدلة العلمية.

وأعلنت المعاهد الوطنية للصحة في أمريكا الشهر الماضي أنها أوقفت تجربتها الإكلينيكية للدواء.

في وقت أفاد باحثون في المملكة المتحدة، يوم الاثنين، أن الجمع بين لوبينافير وريتونافير، وهما دواءان لفيروس نقص المناعة المكتسبة، لم يساعدا المرضى في المستشفيات على التعافي بشكل أفضل من عدوى كورونا.