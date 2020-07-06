شاهد.. عشرات القبور تظهر على شاطئ سياحي في البرازيل

ساوباولو، البرازيل (CNN)-- سجلت وزارة الصحة البرازيلية 26,051 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 1,603,055.

كما أعلنت البرازيل عن 602 حالات وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 64 ألفًا و867 وفاة.

وتأتي الأرقام الجديدة للبلاد في وقت تستعد أكبر مدنها (ساو باولو) لإعادة فتح الحانات والمطاعم وصالونات التجميل والحلاقة والعيادات التجميلية، الاثنين.

في حين سيتم الحانات والمطاعم بريو دي جانيرو في عطلة نهاية الأسبوع.

وستفتح متاجر الشوارع ومراكز التسوق في ساوباولو لمدة ست ساعات، اعتبارًا من الاثنين، بعد أن كانت تعمل 4 ساعات يوميًا، منذ إعادة فتحها في 11 يونيو حزيران.