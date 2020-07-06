أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رصد مسؤولون في الصحة ارتفاعا ملحوظا بأعداد الإصابات بفيروس كورونا في دول الشرق الأوسط، نستعرض فيما يلي أعداد الحالات في بعض الدول.

الكويت

قفزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت لتصل إلى أكثر من 50 ألف إصابة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في البلاد.

قطر وعُمان

أعلنت قطر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا على أراضيها تجاوز حاجز الـ100 ألف، في حين سجلت سلطنة عُمان 48 ألف إصابة تقريبا.

إيران والعراق

سجلت إيران 2613 إصابة جديدة الإثنين، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 243 ألفا، في حين تجاوز عدد الحالات في العراق حاجز الـ62 ألفا بعد تسجيل 1796 إصابة جديدة الإثنين، وفقا لوزارة الصحة العراقية.

السعودية ومصر

ارتفعت أعداد الإصابات في السعودية، إذ وصل إجمالي الحالات في السعودية إلى أكثر من 145 ألفا في حين سجلت مصر أكثر من 75 ألف إصابة بالفيروس وفقا للأرقام التي أُعلن عنها الأحد.