الهند تتخطى روسيا وتحتل المركز الثالث عالميًا في إصابات كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الهند، نظيرتها في روسيان لتحتل المركز الثالث عالميًا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وبلغ عدد إصابات كورونا في الهند أكثر من 697 ألف إصابة، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الاثنين، بينما وصلت أعداد الوفيات 19 ألفًا و693 حالة وفاة.

البرازيل التي تحتل المركز الثاني عالميًا في قائمة الدول الأكثر تضررًا من وباء فيروس كورونا، وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس فيها إلى أكثر من مليون و603 آلاف شخص، بينما وصلت أعداد الوفيات فيها إلى نحو65 ألف شخص، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

أما في الولايات المتحدة التي تتقدم قائمة الدول الأكثر تضررًا من انتشار فيروس كورونا، فقد وصلت أعداد الإصابات بالمرض إلى مليونين و888 ألف إصابة، بينما بلغت أعداد الوفيات نحو 130 ألف حالة وفاة.

وعلى الرغم من الأرقام القياسية التي سجلتها الولايات المتحدة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، والتي تجاوزت 50 ألف شخص خلال اليومين الماضيين، لم تتجاوز أعداد المصابين الجدد بالفيروس في كامل الولايات الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 40 ألفًا.

أعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم، ارتفعت لتصل إلى 11 مليونًا ونحو 450 ألف إصابة، بينما تم تسجيل 534 ألفًا و267 حالة وفاة منذ تفشي الوباء وحتى الاثنين، بحسب جامعة جونز هوبكنز.