كورونا في السعودية.. الوفيات جراء الفيروس تكسر حاجز الـ2000

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجلت السعودية 3382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، في حين كسرت أعداد الوفيات حاجز الـ2000.

وأعلنت الصحة السعودية عن تسجيل 3382 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الحالات في المملكة 217 ألفا و108 حالات منذ بدء تفشي المرض.

أما على صعيد الوفيات فسجلت المملكة 49 حالة وفاة جديدة جراء كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات جراء هذا المرض 2017 حالة.

وبخصوص حالات الشفاء، فأعلنت السعودية شفاء 5205 أشخاص جدد، ليصل مجموع حالات الشفاء من "كوفيد-19" إلى 154 ألف و839.