دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، تحذيراً من بعض الأطعمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتعزيز الجهاز المناعي لدى الإنسان.

وأوضحت الصحة المصرية أهمية الحذر من الأطعمة المصنعة والمعلبة لأنها تحتوي على إضافات، كالسكر والملح والمواد الحافظة الضارة بالصحة ومناعة الجسم.

ويمكن استبدال السكريات والحلويات والعصائر، الجاهزة أو المعلبة، بالفاكهة الطازجة للحماية من زيادة الوزن، والسمنة، والأمراض المترتبة عليها، كارتفاع ضغط الدم.

احذر هذه الأطعمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-١٩) Posted by ‎وزارة الصحة والسكان المصرية‎ on Sunday, July 5, 2020

وحذرت أيضاً من تناول الوجبات السريعة، لتجنب مخالطة الآخرين وتقليل فرص العدوى بـ"كوفيد-19"، خاصة أنها تحتوي على دهون مضرة، وتتسبب في زيادة الوزن والسمنة.

وبحسب منشور الصحة المصرية، ينصح بتجنب تناول الكثير من الملح والأطعمة المعلبة الغنية بالصوديوم، مثل صلصة الصويا، وصلصة السمك، والمخللات، والأجبان عالية الملح، لأنها تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة، كارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وغيرها.

لذلك من المهم اتباع التوصيات التالية:

تقليل تناول الملح اليومي لأقل من 5 غرامات، أي حوالي ملعقة واحدة صغيرة.

الحرص على تناول الملح اليودي

وأخيراً، أشارت الصحة المصرية إلى أهمية الابتعاد عن التدخين، وشرب الكحوليات، والمخدرات، فجميعها تقضي على مناعة الجسم وتضعف الصحة العامة.