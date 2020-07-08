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ساوباولو، البرازيل (CNN)-- سجلت البرازيل 45 ألفا و305 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، الثلاثاء، بينها إصابة رئيسها جايير بولسونارو بالوباء، وفقاً لوزارة الصحة البرازيلية.

وحاليًا، يوجد في البلاد مليون و668 ألفا و589 إصابة مؤكدة بفيروس كوورنا.

كما سجلت الوزارة 1254 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، أي أكثر من ضعف الزيادة اليومية السابقة. وبلغ عدد الوفيات في البرازيل 66741.

وأعلن الرئيس البرازيلي نفسه تشخيص إصابة بكورونا، خلال حديثه عبر قنوات التلفزيون البرازيلية، الثلاثاء. ويأتي ذلك بعد أشهر من تقليل بولسونارو من خطورة الفيروس باعتباره "إنفلونزا صغيرة".

وفي وقت لاحق نشر بولسونارو مقطع فيديو، الثلاثاء، في صفحته الرسمية عبر فيسبوك، وهو يظهر لدى أخذه ما ادعى أنه جرعة ثالثة من عقار هيدروكسي كلوروكين.

في الفيديو، الذي نشر بعد ساعات من إظهار اختبار إيجابية إصابته بكورونا، يظهر الرئيس البرازيلي وهو لا يرتدي قناعًا في مقطع فيديو يبدو أنه تم تصويره من قبل شخص آخر. وقال: "هناك علاجات أخرى يمكن أن تساعد في محاربة الفيروس التاجي"، لكن "لم يثبت أي منها فعاليته العلمية".

ووجدت دراسة أمريكية واحدة الأسبوع الماضي أن عقار هيدروكسي كلوروكين المُضاد للملاريا المثير للجدل ساعد المرضى على البقاء على قيد الحياة بشكل أفضل في المستشفى. لكن النتائج، مثل استخدام الحكومة الفيدرالية للدواء نفسه، كانت محل خلاف.

ولم تجد العديد من الدراسات الأخرى أي فائدة من هيدروكسي كلوروكيين، وهو دواء تم تطويره في الأصل لعلاج الملاريا والوقاية منها.

وسبق أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدواء بشدة كعلاج للفيروس، لكن الدراسات اللاحقة وجدت أن المرضى ليسوا أفضل حالًا إذا حصلوا على الدواء، بل كانوا أكثر عرضة للمعاناة من آثار جانبية قلبية.

وبعدما تناوله قرصًا منه، وصف بولسونارو الثلاثاء هيدروكسي كلوروكين بأنه علاج فعال ضد كورونا، قائلا: "أنا أثق بهيدروكسي كلوروكيين. ماذا عنك؟"