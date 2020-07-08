أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- سجلت دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مُجتمعة أكثر من 3 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا حتى مساء الثلاثاء، للمرة الأولى، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

والبلدان الـ 33 التالية المُدرجة في هذه المنطقة:

البرازيل، بيرو، تشيلي، المكسيك، الإكوادور، كولومبيا، الأرجنتين، الجمهورية الدومينيكية، بنما، بوليفيا، غواتيمالا، هندوراس، هايتي، السلفادور، فنزويلا، كوبا، نيكاراغوا، كوستاريكا، باراغواي، أوروغواي، جامايكا، غيانا، سورينام، ترينيداد وتوباغو، جزر البهاما، بربادوس، سانت فنسنت وجزر غرينادين، أنتيغوا وبربودا، غرينادا، بليز، سانت لوسيا، دومينيكا، سانت كيتس ونيفيس.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المنطقة 3 ملايين و10 آلاف و954 حالة، وفقا لإحصاءات وحدة

3،010،954 حالة ، وفقًا لإحصاءات وحدة جونز هوبكنز.