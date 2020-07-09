أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز 12 مليونًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، لتتخطى حاجز 12 مليون شخص، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز 12 مليونًا و7 آلاف و327 حالة إصابة، فجر الخميس، فيما تحتفظ الولايات المتحدة بالنسبة الأكبر من أعداد الإصابات بالفيروس، في الوقت الذي تجاوزت أعداد الإصابات فيها 3 ملايين شخص.

وارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض، بحسب جامعة جونز هوبكنز، فجر الخميس، لتصل إلى 548 ألفًا و799 حالة وفاة، وسط تحذيرات منظمة الصحة العالمية من استمرار وتزايد تفشي الفيروس، الذي بدأ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019.

أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وحدها، مثلت ربع إجمالي أعداد المصابين بالمرض حول العالم، وتأتي في مقدمة الدول الأكثر تضررًا من انتشار المرض، تليها البرازيل التي بلغت أعداد الإصابات فيها مليونًا و713 ألف إصابة، بينما وصلت أعداد الوفيات إلى نحو 86 ألف حالة وفاة.

الهند احتلت المركز الثالث عالميًا من حيث أعداد الإصابات بفيروس كورونا، بأكثر من 742 ألف إصابة تليها روسيا بحوالي 700 ألف إصابة.