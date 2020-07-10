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ساوباولو، البرازيل (CNN)-- تقترب البرازيل من وصول حد الـ70 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، بعد أن أبلغت وزارة الصحة عن 1220 وفاة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي في جميع أنحاء البلاد إلى 69184.

كما أبلغت الصحة البرازيلية عن 42619 إصابة جديدة لكورونا يوم الخميس، ليصل إجمالي عدد الحالات في البرازيل إلى مليون و755 ألفا و779 حالة.

وتحتفظ البرازيل بثاني أكبر عدد من حالات الوفاة في جميع أنحاء العالم وراء الولايات المتحدة.

ويوم الثلاثاء، أعلن رئيس البلاد، جايير بولسونارو، أن اختبارات أظهرت إصابته بفيروس كورونا.

وأفاد المكتب الصحفي للرئيس البرازيل، الخميس، أن بولسونارو "بصحة جيدة" و"يتقدم بشكل جيد دون مضاعفات".