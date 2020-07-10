منظمة الصحة العالمية: لن يتم القضاء على فيروس كورونا في أي وقت قريب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنه "من غير المحتمل أن يتمكن العالم من القضاء على فيروس كورونا المستجد في أي وقت قريب".

وأضاف المسؤول الكبير في المنظمة، في المؤتمر الصحفي اليوم حول الوباء، في جنيف، "في وضعنا الحالي، من غير المحتمل تمامًا أن نتمكن من استئصال هذا الفيروس أو القضاء عليه. هناك بيئات خاصة جدًا يمكن أن يحدث فيها ذلك، الدول الجزرية وأماكن أخرى، ولكن رغم ذلك فإن هناك مخاطرة بإعادة استيراد الفيروس مرة أخرى".

وأضح مايك ريان، "لقد رأينا البلدان التي تمكنت من الوصول إلى صفر، أعيد فيها استيراد الفيروس من الخارج. لذلك هناك دائمًا خطر، سواء من الداخل أو من جلب المرض مرة أخرى، وبالتالي فمن المسلم به أن هناك دائما خطر حدوث حالات أخرى".

وأشار ريان، إلى أنه "يمكن أن يكون الانتقال الذي يحدث في هذه الحالة عبارة عن حالات فردية متفرقة يمكن عزلها بسهولة نسبيًا. وهناك نمط أكثر إثارة للقلق هو مجموعات كبيرة من الحالات يمكن أن تحدث بالارتباط مع أحداث الانتشار الفائق، وهي الأحداث التي تتجمع فيها حشود كبيرة".

من جانبها، أكدت ماريا فان كيرخوف، المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية، ورئيس وحدة الأمراض الناشئة والأمراض الحيوانية المنشأ، في إيجاز يوم الجمعة، أن "هذا شيئ نحتاج جميعا إلى توقعه، أن هناك احتمال أن يكون هناك عودة لانتشار الفيروس، قد يكون هناك تكون هذه الفاشيات الصغيرة".