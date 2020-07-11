مدينة يحيط بها شبح الموت.. هذا وضع منطقة تضررت بشدة من تفشي فيروس كورونا في البرازيل

ساوباولو، البرازيل (CNN)-- تجاوزت البرازيل 1.8 مليون حالة مؤكدة لفيروس كورونا، يوم الجمعة، فيما كسرت البلاد حد الـ70 ألف إصابة، وفقا لوزارة الصحة.

وسجلت الصحة البرازيلية 45 ألفا و48 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1,800,827 حالة.

كما تخطت البرازيل 70 ألف حالة وفاة حدثت جراء فيروس كورونا، بعد أن أبلغت وزارة الصحة عن 1214 حالة إضافية الجمعة. وبذلك بلغ إجمالي من تسبب الوباء في وفاتهم 70 ألفا و398 شخصًا.

يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس جايير بولسونارو، الذي يعيش في حالة شبه معزولة بعد تأكُد إصابته بالفيروس، إنه يأمل في أن يقوم المحافظون والعُمد بإعادة فتح البلاد "في أقرب وقت ممكن" و"بطريقة مسؤولة".