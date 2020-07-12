كورونا في أمريكا.. أكثر من 61.3 ألف إصابة جديدة و685 وفاة السبت

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نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)—سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، 61.352 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" وفقا للأرقام الصادرة عن جامعة جون هوبكينز الأمريكية.

ووفقا لتقرير الجامعة توفي 685 شخص بسبب الفيروس لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بالولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الفيروس إلى 134.777 ألف وفاة، في حين وصل مجموع عدد الإصابات 3.245925 مليون إصابة.

وكان أطباء، في مراجعة لتقارير عن مرضى كورونا، الجمعة، قد بينوا أن الفيروس لا يضر فقط بالرئتين، ولكن مضاعفاته تؤثر على الكلى والكبد والقلب والدماغ والجهاز العصبي والجلد والجهاز الهضمي.

وتُظهر الصورة الشاملة للفيروس أنه يهاجم تقريبًا كل نظام رئيسي في جسم الإنسان، مما يؤدي إلى إتلاف الأعضاء مباشرة ويتسبب في تجلط الدم، وفقدان القلب لإيقاعه الصحي، والكلى لإراقة الدم والبروتين، وطفح الجلد، كما يُسبب الصداع والدوار وآلام العضلات والمعدة وأعراض أخرى، إلى جانب أعراض الجهاز التنفسي الكلاسيكية، مثل السعال والحُمَى.