خبير صحي يحذر: أمريكا تقترب من "أكثر الأوقات غير المستقرة في تاريخها"

أطباء يحذرون من أن فيروس كورونا ينتشر بسهولة أكبر مما كان يعتقد في البداية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع ارتفاع حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" والعلاج في المستشفيات، والذي أدى إلى تراجع العديد من الولايات إلى الوراء في خطط إعادة فتحها، حذرّ أحد خبراء الصحة من أنه إذا استمرت الولايات المتحدة في مسارها الحالي، فستصل إلى "واحدة من أكثر الأوقات غير المستقرة في تاريخها".

وقال عميد الطب الإستوائي في كلية بايلور للطب لـ CNN ليل الجمعة: "سيكون لدينا مستشفيات منهكة، ليس فقط من حيث أسرة العناية المركزة بالمستشفيات، وهو أمر سيئ، ولكن موظفي المستشفى المنهكين الذين يتعرضون للمرض أنفسهم".

وأضاف أنه لن يكون هناك ما يكفي من القوة البشرية لإدارة الأمر.

وشهدت 5 ولايات فقط انخفاضاً بنسبة 10% على الأقل في متوسط ​​الحالات اليومية الجديدة خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً لأعلى يوم من الحالات الجديدة للمرة الثانية هذا الأسبوع، بتسجيل 66 ألف و627 حالة يوم الجمعة، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز أن هناك أكثر من 3 ملايين و225 ألف و721 حالة إصابة مؤكدة بفيروس تكورونا في الولايات المتحدة، ويتجاوز هذا العدد، عدد سكان 21 ولاية، مع واشنطن، والعاصمة، وبورتوريكو، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.

وتوفي 134 ألف و580 شخصاً على الأقل بسبب مضاعفات الفيروس.

وأدى ظهور هذا الارتفاع في معدل الحالات إلى إعادة فرض بعض القادة المحليين الإجراءات المتخذة خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان لإبطاء انتشار الفيروس.

وأوفقت 26 ولاية على الأقل خططها لإعادة الفتح.

وحصل خلاف بين عمدة أتلانتا وحاكم جورجيا بشأن قرار الأولى يوم الجمعة بإعادة مدينتها إلى المرحلة الأولى من خطتها لإعادة الافتتاح. وقالت العمدة، كيشا لانس بوتومز، مستشهدة بزيادة "مثيرة للقلق" في الحالات، إن السكان في هذه المرحلة يجب أن يغادروا المنزل فقط للقيام برحلات أساسية، ويجب على المطاعم وتجار التجزئة تقديم خدمة تناول الطعام خارج المطعم.

وفي تكساس، جدد حاكم الولاية، جريج أبوت، إعلان الحالة الطارئة والذي صدر لأول مرة في 13 مارس / آذار للتخفيف من انتشار المرض في ولايته، بينما طلب حاكم ولاية ميشيغان جريتشين ويتمان بتمديد استخدام الحرس الوطني حتى ديسمبر/ كانون الأول للبعثات الإنسانية، مثل تشغيل الفحوصات المتنقلة، وتوزيع المواد الغذائية واللوازم الطبية، وتطهير الأماكن العامة.

وقال الدكتور ويليام هاسيلتين، الأستاذ السابق في كلية الطب بجامعة هارفارد، لـ CNN يوم الجمعة: "يعتقد جميع الأشخاص الذين يدرسون هذه الفيروسات أن الصيف هو الوقت الهادئ"، مضيفاً: "إذا كان هذا هو الوقت الهادئ، فإنني أكره التفكير في الوضع الذي سيكون عليه شتاء هذا العام".