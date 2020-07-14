أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز 13 مليون شخص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تخطت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حاجز الـ13 مليون شخص، حول العالم، فبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد وصلت أعداد المصابين بالمرض، صباح الثلاثاء إلى 13 مليونًا و70 ألفًا و590 إصابة.

وارتفعت أعداد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، الثلاثاء، لتصل إلى 572 ألفًا و428 حالة وفاة.

وسجلت البرازيل أكثر من ربع مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي وحده، ليصل أعداد المصابين بالمرض في البلاد التي تحتل المركز الثاني عالميًا في ترتيب الدول الأكثر تضررًا من المرض، بعد الولايات المتحدة إلى نحو مليون و885 ألف إصابة بالفيروس، بينما بلغت أعداد الوفيات فيها 72 ألفًا و833 حالة وفاة.

وشملت حالات الإصابة الجديدة بالمرض في البرازيل، خلال الأسبوع الماضي، الرئيس جائير بولسونارو، الذي سيخضع لاختبار جديد للكشف عن إصابته بالمرض، الثلاثاء، فيما أكد الطبيب الرسمي لرئاسة الجمهورية في البرازيل لـCNN، استقرار حالته الصحية.

وفي الولايات المتحدة وصلت أعداد المصابين بفيروس كورونا، في كافة الولايات الأمريكية إلى أكثر من 3 ملايين و363 ألف شخص، بينما ارتفعت أعداد الوفيات لتصل إلى 135 ألفًا و605 وفيات.

الهند التي تحتل المركز الثالث عالميًا في ترتيب الدول الأكثر تضررًا من الوباء، سجلت أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بالفيروس في الأيام الأربعة الأخيرة فقط، وفقًا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية يوم الثلاثاء.

وطبقا للوزارة، فإن الزيادة على مدار الساعة التي بلغت 28 ألفًا و498 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، رفعت إجمالي عدد المصابين بالمرض في البلاد إلى 906 آلاف و752 حالة إصابة، بينما ارتفعت أعداد الوفيات لتصل إلى 23 ألفًا و727 حالة وفاة.