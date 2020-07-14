دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، مجموعة من الأغذية الغنية بالدهون الصحية لتعزيز الصحة العامة.

وبدورها، دعت إلى تناول الدهون الصحية الموجودة في كل الزيوت الطبيعية مثل: زيت الزيتون، والذرة، والزيت الحار، وزيت عباد الشمس. ولكن، يجب تناولها بحرص، لأنها عالية السعرات، وتسبب السمنة.

الأغذية الغنية بالدهون الصحية لتعزيز الصحة العامة ... Posted by ‎وزارة الصحة والسكان المصرية‎ on Wednesday, July 8, 2020

وفي المنشور التوعوي، نوهت الصحة المصرية أيضاً بضرورة الابتعاد عن الدهون غير الصحية، الموجودة في الزيوت المهدرجة بالسمن غير الطبيعي، والوجبات السريعة، والأطعمة المقلية، والمخبوزات، والحلويات الجاهزة.

والسبب أن هذه الدهون تسبب السمنة، وارتفاع الدهون في الدم، وأمراض القلب، والدهون في الكبد.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المصرية متابعيها قائلة: "الدهون بصفة عامة عالية السعرات أياً كان مصدرها، ويجب تناولها باعتدال واختيار الصحي منها".

ويذكر أن الوزارة قد نشرت سابقاً مجموعة من الأغذية التي يمكن إضافتها للوجبات الأساسية أو تناولها بين الوجبات، لتقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان.

أغذية يمكن إضافتها للوجبات الأساسية أو تناولها بين الوجبات لتقوية المناعة👌 https://t.co/ZDMxUabsD7

ومن المهم إضافة مصادر الطعام الغنية بفيتامين "ج" أو "سي"، إلى حميتك الغذائية، بالإضافة إلى الأغذية الغنية بفيتامين "أ"، والزنك، والأوميغا 3.

وأوضحت الصحة المصرية أهمية التعرض لأشعة الشمس يومياً من فترة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، لأن ذلك يساعد على تكوين فيتامين "د" في الجسم، ما يقوي مناعتك ويساعدك في الحفاظ على صحة العظام.