البرازيل تقترب من بلوغ مليوني حالة كورونا.. و75 ألف وفاة جراء الوباء

شاهد.. عشرات القبور تظهر على شاطئ سياحي في البرازيل

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تجاوزت البرازيل 1.9 مليون حالة مؤكدة لفيروس كورونا، الثلاثاء، بعد تسجيل 41,857 خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لوزارة الصحة.

وحاليًا، يوجد في البرازيل الآن 1,926,824 حالة إصابة مؤكدة، وهي ثاني أعلى دولة في العالم.

كما أبلغت وزارة الصحة البرازيلية عن 1300 حالة وفاة جديدة جراء وباء كورونا، ليصل عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 74,133.

وحتى يوم الثلاثاء، سجلت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عددًا أكبر من الوفيات الناجمة عن كورونا من الولايات المتحدة وكندا.

وأظهر تحليل CNN لبيانات جامعة جون هوبكنز الأمريكية، أن البرازيل هي الأكثر تضررًا من الفيروس في أمريكا اللاتينية.

وأخبر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي كان اختباره إيجابيًا لكورونا الأسبوع الماضي، شبكة CNN Brasil التابعة لـ CNN، أنه سيجري اختبار آر تي – بي سي آر RT-PCR آخر مرة أخرى، الثلاثاء، لمعرفة ما إذا كان الفيروس لا يزال نشطًا في جسده.