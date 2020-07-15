بسبب وجبة "ساشيمي"..استئصال دودة حية من داخل لوزة مريضة في اليابان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم تتوقع هذه المرأة في اليابان أن حلقها المتهيج سببه دودة تعيش داخل لوزتيها عند زيارتها للطبيب.

وخضعت المرأة البالغة من العمر 25 عاماً لفحص طبي في مستشفى سانت لوك الدولي بطوكيو، بعد أن أصيبت بألم في الحلق وتهيج، بعد 5 أيام من تناولها لوجبة "ساشيمي"، وهي وجبة شهيرة في اليابان تتكون من المأكولات البحرية النيئة، وفقاً لدراسة نشرت في الجمعية الأمريكية للطب الاستوائي والنظافة.

وعثر المسعفون على دودة سوداء، والتي كانت بطول 38 مليميتراً (1.5 بوصة) ولا تزال تتحرك داخل لوزتها اليسرى.

واستئصل المسعفون الكائن الحي باستخدام الملقط.

وكشفت الدراسة التي نشرت في يوليو/تموز أن اختبار الحمض النووي على الدودة، حدّد أنها يرقة في المرحلة الرابعة من "Pseudoterranova azaras"، وهي دودة طفيلية من نوع الديدان الأسطوانية.

وأشارت الدراسة إلى أن الدودة الطفيلية تصيب المعدة بعد استهلاك العائل اليرقات الموجودة في الأسماك البحرية النيئة أو غير المطبوخة، إذ تم الإبلاغ عن أكثر من 700 حالة في اليابان، ودول شمال المحيط الهادي، وأمريكا الجنوبية، وهولندا.

وأوضحت الدراسة أن نتائج فحص دم المرأة كانت طبيعية، وتحسنت أعراضها بسرعة بعد إزالة الدودة.

ووثق الأطباء والعلماء إصابات مماثلة لدى المرضى الذين تناولوا أطباق المأكولات البحرية.

ويتزايد داء المتشاخسات، وهو مرض ناجم عن تناول الأسماك أو المأكولات البحرية الملوثة بالطفيليات، في البلدان الغربية، بسبب تناول السوشي وغيرها من الأسماك النيئة أو غير المطبوخة جيداً، وأطباق المأكولات البحرية شعبية، وفقاً لتقرير نشر عام 2017 بالمجلة الطبية البريطانية.

وفي حالة سابقة، اكتشف أن رجل عمره 32 عاماً من الأصحاء لديه غشاء معوي متورم مع كائن طفيلي متصل بقوة، بعد أن عانى المريض من ألم شديد في الأمعاء والقيء، وحمى لمدة أسبوع. وخلال مقابلة معه، قال الرجل إنه تناول السوشي مؤخراً.