محمد بن زايد يعلن عدم تسجيل أي وفاة بكورونا في الإمارات خلال 24 ساعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، الأربعاء، عدم تسجيل أي وفاة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" في الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية.

بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا .. نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب " كوفيد - 19 " في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة.. هذه نتيجة مبشرة لنا جميعا .. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ محمد على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا.. نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب ’كوفيد – 19‘ في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة.. هذه نتيجة مبشرة لنا جميعا.. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية".

وكان الشيخ محمد بن زايد قد وجه خلال شهر مايو/ أيار الماضي، ببدء الفحص المجاني للمواطنين في الإمارات وبعض الفئات من المقيمين، في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

آخر الإحصائيات حول إصابات فيروس كوفيد 19 في الإمارات . The latest update of Coronavirus (Covid 19) in the UAE #التزامك_حياتك #ملتزمون_يا_وطن #فيروس_كورونا_المستجد #كوفيد19 #وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات #coronavirus #covid19 #mohap_uae https://t.co/f7qZFOGHws

ويذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في الإمارات بلغت 55.573 ألف إصابة حتى الثلاثاء، والوفيات 335، في حين وصل عدد المتماثلين للشفاء 46.025 ألف حالة، وفقا للمعلومات التي نشرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.