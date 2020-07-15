رقم قياسي يومي جديد بإصابات كورونا بأمريكا والهند.. إليكم العدد

ما هي البلدان التي نجحت في كبح انتشار فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، بـ67.417 ألف إصابة، مقارنة مع 66.627 ألف إصابة، كانت تعتبر أعلى حصيلة يومية سابقة وسجلت في الـ10 من الشهر الجاري.

جاء ذلك وفقا للأرقام الصادرة عن جامعة جون هوبكينز الأمريكية الأمر الذي رفع عدد الإصابات المسجلة رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية بصورة عامة حتى الثلاثاء، إلى 3.431574 مليون إصابة.

من جهتها أعلنت الهند عن تسجيل اعلى حصيلة يومية بفيروس كورونا الجديد، بـ29.429 ألف إصابة جديدة، الأربعاء، بالإضافة إلى تسجيل 582 حالة وفاة في اليوم ذاته.

ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الهندية، فإن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 963.181 ألف إصابة منها 24.309 ألف وفاة، في حين أشارت الوزارة إلى أن عدد المتماثلين للشفاء بع إصابتهم بالفيروس بلغ نحو 600 ألف شخص.