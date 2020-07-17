دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت مدينة أبوظبي إطلاق أول موقع إلكتروني متخصص لتسجيل المتطوعين الراغبين بالمشاركة في التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط، بهدف مكافحة كوفيد-19، وهي مدرجة تحت مظلة منظمة الصحة العالمية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بإمكان المتطوعين الراغبين في المشاركة بالتجارب، زيارة موقع "4humanity.ae"، لتقديم التفاصيل المطلوبة ومعلومات الاتصال الخاصة بهم إلى القائمين على هذه المبادرة.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ستكون المشاركة في التجارب متاحة للأشخاص، الذي تتراوح أعمارهم من 18 عاماً إلى 60 عاماً، من جميع الأعراق والجنسيات.

يمكن للراغبين بالتطوع للمشاركة في أول تجربة سريرية عالمية ضمن المرحلة الثالثة للقاح كوفيد-19 غير النشط في #أبوظبي تسجيل معلوماتهم عبر الموقع الإلكتروني: https://t.co/Jj8zC4KAzV https://t.co/M68VsuCMVH

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه تم تخصيص خط اتصال للطوارئ على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، لجميع المتطوعين في هذه التجارب السريرية.

ويذكر أن شركة أبوظبي للخدمات الصحية ستقوم على إدارة هذا الخط.

وتُجرى التجارب تحت إشراف ومتابعة دائرة الصحة في أبوظبي، ويعمل عليها أخصائيون من شركة أبوظبي للخدمات الصحية، في 5 مواقع في أبوظبي والعين، إلى جانب عيادة متنقلة، لضمان سهولة الوصول إلى المتطوعين الراغبين بالمشاركة في برنامج التجارب.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، يعتبر رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، أول شخص في العالم يتلقى اللقاح غير النشط في المرحلة الثالثة، بعد تطوعه لأخذ الجرعة الأولى.

ويذكر أن هذه التجارب تعد ثمرة تعاون بين شركة "جي 42 للرعاية الصحية” وشركة "سينوفارم سي إن بي جي"، وهي سادس أكبر منتج للقاحات في العالم.