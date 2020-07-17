أمريكا تسجل قفزة قياسية بعدد إصابات كورونا الخميس متجاوزة 75 ألفا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، قفزة بعدد الإصابات الجديدة التي تم تشخيصها بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" بتسجيل 75.469 ألف إصابة.

جاء ذلك وفقا للأرقام الصادرة عن جامعة جون هوبكينز الأمريكية التي حدثت إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 3.574371 مليون إصابة.

وفي الهند تجاوز العدد الرسمي الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المليون حالة، الخميس، وفقا لوزارة الصحة الهندية بعد تسجيل 34.956 ألف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأرقام جامعة جون هوبكينز فإن الهند في المركز الثالث من حيث عدد الإصابات على المستوى الدولي بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل التي أعلنت عن تجاوز عدد الإصابات حاجز مليوني حالة.