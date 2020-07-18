"تعلمنا من الصين وأوروبا والولايات المتحدة".. كيف تمكنت جنوب إفريقيا من السيطرة على معدل الوفيات الناجم عن فيروس كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت الصين عن 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة ، حسبما أعلنت لجنة الصحة الوطنية في البلاد، السبت.

وتم العثور على 16 من الحالات الجديدة في إقليم شينغيانغ، وجميعها حالات إصابة انتقلت محليًا، وفقًا للجنة الصحة الوطنية.

وأفادت صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية، الجمعة، أن نحو 90٪ من الرحلات الجوية في عاصمة شينجيانغ، أورومتشي، أُلغيت في محاولة لإبطاء انتشار الوباء.

كما تم الإعلان اكتشاف عن ست حالات قادمة من الخارج في أنحاء الصين، ظهرت في قوانغدونغ وشاندونغ وفوجيان.

في حين وجدت السلطات الصحية في الصين 14 إصابة كورونا لم تظهر عليها أعراض، حسب بيان لجنة الصحة الوطنية.