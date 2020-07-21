(CNN Health)-- وجد باحثون أن ما لا يقل عن 100 شركة للسجائر الإلكترونية تستخدم الرسوم المتحركة في إعلاناتها الترويجية عبر انستغرام، مما قد يشجع الأطفال والمراهقين والشباب على تجربتها.

وقال فريق الباحثين، بقيادة أخصائي الطب الوقائي جون باتريك، الأستاذ في كلية كيك للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا، "إن استخدام السجائر الإلكترونية هو مصدر قلق متزايد للصحة العامة... ممارسات التسويق من قبل شركات السجائر الإلكترونية قد تجذب المراهقين على وجه التحديد وتساهم في السلوكيات المرتبطة باستخدام التبغ".

وفي بحثهم المنشور يوم الاثنين بمجلة JAMA Pediatrics التابعة للجمعية الطبية الأمريكية، طالع الباحثون 1,936 صورة تم نشرها في انستغرام، في الفترة بين 22 أغسطس آب إلى 12 سبتمبر أيلول 2019، التي استخدمت وسم ejuice#. وهذا يشير إلى المصطلح شائع الاستخدام في العمليات الترويجية المرتبطة بالسجائر الإلكترونية.

ومن بين هذه الصور نسبة 7.3٪ بها رسم أو أكثر يستخدم رسومًا متحركة و83.1٪ تم تحديدها على أنها ترويجية، بينما تم تصنيف 2.3٪ أخرى من الصور على أنها تستخدم الرسوم المتحركة فقط بسبب الشعار.

وعثر الفريق على 100 شركة استخدمت الرسوم المتحركة في عروضها الترويجية، وقالوا إن تلك الصور التي تحتوي على رسوم متحركة تلقت إعجابات أكثر من تلك التي لم تحصل عليها في المعتاد.

وقال الباحثون إنه "من المعروف أن الشعارات وتغليف المنتجات لها ارتباط بمواقف المستهلكين وسلوكهم، ويترك المراهقون عرضة لهذه التكتيكات الصناعية".

ولم يكن البحث قادرًا على تحديد تأثير هذه الصور الترويجية على جاذبية السجائر الإلكترونية بين الشباب، لكن الأبحاث السابقة أظهرت أن هناك علاقة بين الصور المستندة إلى الرسوم المتحركة وزيادة جاذبية منتجات السجائر الإلكترونية للشباب.

وقال الباحثون إن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحوث لتحديد كيفية تأثير التعرض لهذه الإعلانات الترويجية، التي تحتوي على رسوم متحركة على المخاطر والفوائد المتصورة للسجائر الإلكترونية، ونية تجربتها واستخدامها بين المراهقين.