كورونا في إيران.. أعلى معدل وفيات يومي منذ بدء تفشي المرض

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – سجلت إيران أعلى معدل وفيات يومي جراء فيروس كورونا المستجد على الإطلاق بعد أن لقي 229 شخصا حتفهم الثلاثاء، بسبب تداعيات هذا المرض، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم وزارة الصحة في البلاد، سيما سادات لاري.

وشهدت الدولة التي خففت إجراءات الإغلاق في إبريل/نيسان، ارتفاعا ملحوظا بعدد الوفيات جراء المرض على مدار الشهر الماضي ما ساهم بوصول إجمالي العدد إلى أكثر من 12 ألفا حتى الثلاثاء.

وكانت إيران أكثر الدول المتضررة من جائحة كورونا في الشرق الأوسط، إذ سجلت 278 ألف إصابة منذ بدء تفشي المرض، وفقا لأرقام وزارة الصحة في البلاد.

وفي يوليو/تموز الماضي، اتجهت طهران نحو إعادة فرض قيود لمحاربة تفشي الفيروس، من ضمنها الارتداء الإلزامي للكمامة في بعض المناطق وفي المباني الحكومية التي توفر خدمات للمواطنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).