الصحة السعودية توضح 7 خطوات للتعايش مع المسنين بظل كورونا
صحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعيش الأشخاص في ظل ظروف مختلفة، فالبعض يعيش لوحده أو مع الأصدقاء، أو مع أفراد من العائلة. ولكن، ماذا عن الأشخاص الذين تحتضن منازلهم الأفراد الكبار في السن؟ هل هناك احتياطات إضافية يجب عليهم الالتزام بها لحمايتهم؟
ويُعد كبار السن من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس "كوفيد-19"، تماماً مثل الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة السعودية عبر "تويتر".
وذكرت "الصحة السعودية" 7 خطوات للتعايش مع كبار السن، وهم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً وما فوق، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وهي:
- التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية، وغسل وتعقيم اليدين، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامة
- إبعادهم عن التعرض المكثف للأخبار التي تتعلق بجائحة كورونا
- إبقاؤهم على تواصل مع الأبناء والأهل
- الحرص على جعلهم يتناولون الأدوية في مواعيدها، والالتزام بالخطة العلاجية الخاصة بهم
- الالتزام بمتابعتهم لمواعيدهم الطبية الضرورية
- الحرص على كونهم يأخذون قسطاً كافياً من الراحة
- إدخال السوائل والألياف في نظامهم الغذائي
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