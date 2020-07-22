تحليل أمريكي: العدد الفعلي لحالات فيروس كورونا يفوق العدد المعلن عنه

مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها تؤكد على أهمية الأقنعة ودورها الأساسي في إعادة فتح المدارس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشارت البيانات وتحليل جديد نشرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، إلى أن عدد الأشخاص المصابين بـ"كوفيد-19" أكبر بكثير من عدد الحالات المعلن عنها رسمياً.

وأوضح فريق مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه بحسب المنطقة والفترة الزمنية، كان عدد المصابين يتراوح بين ضعفين إلى 24 ضعفاً لعدد الحالات المبلغ عنها.

وكتب الفريق أنه بالنسبة لمعظم المواقع، من المرجح وقوع أكثر من 10 أضعاف حالات "كوفيد-19" المبلغ عنها بالفعل.

وفي نيويورك، تشير تقديرات مراكز السيطرة على الأمراض إلى أن 642 ألف شخص أصيبوا بالعدوى بحلول الأول من أبريل/نيسان الماضي، ولكن في ذلك الوقت تم الإبلاغ عن 53 ألف و803 حالة فقط رسمياً. وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن هذا يعني أن عدد الإصابات يمكن أن يكون أعلى بـ12 ضعفاً على الأقل مما تم الإبلاغ عنه.

وأشارت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد الحالات في كل من جنوب فلوريدا، وكونيتيكت، ومينيسوتا كان أعلى بـ6 إلى 11 ضعفاً العدد الرسمي.

ومن المحتمل أن تكون هذه الأرقام محفوظة، وفقاً لدراسة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية. ونشرت البيانات المستخدمة في التحليل على موقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقامت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بتحديث هذه البيانات منذ نشر التقرير لإظهار فترتين مختلفتين للفحوصات بدأتا في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين.

وقال مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الدكتور روبرت ريدفيلد، الشهر الماضي، إن الفحوصات ربما غاب عنها نسبة 90% أو نحو ذلك من الحالات.

ولا تزال الولايات المتحدة بعيدة عن المستوى الذي يمنح السكان مناعة القطيع، على افتراض أن الإصابة بالعدوى لمرة تكسب مناعة تحمي من الإصابة به مرة أخرى، ولم يجزم الأطباء بعد ما إذا كان هذا هو الحال.

وبعد ساعات من نشر تحليل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكيين من أن وضع الجائحة "ربما، للأسف، سيزداد سوءاً قبل أن يتحسن".

وقد اجتاحت حالات الإصابة بفيروس كورونا أنحاء الولايات، مما أدى إلى تعليق خطط إعادة فتح البلاد، واضطر المسؤولون إلى توسيع نطاق الفحوصات بسرعة وترك المستشفيات تتدافع مع تدفق المرضى.

ويوم الثلاثاء، تم تسجيل 57 ألف و216 حالة إصابة بـ"كوفيد -19" وما لا يقل عن 970 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة، وفقاً لإحصاء جامعة جونز هوبكنز. وحتى يوم الثلاثاء تم تحديد ما لا يقل عن 3.89 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 141 ألف و800 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة.