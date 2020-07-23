الولايات المتحدة تتجه نحو تسجيل مليون إصابة بفيروس كورونا خلال أسبوعين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تتجه الولايات المتحدة نحو تسجيل مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال أسبوعين، وذلك فيما سجلت السلطات الصحية في البلاد، ألف حالة وفاة في يوم واحد.

وبعد 99 يومًا من تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في 21 يناير كانون الثاني الماضي 2020، أصيب مليون أمريكي بالعدوى.

واستغرق الأمر 43 يومًا، للوصول إلى مليوني إصابة بالفيروس في البلاد، وبعد 28 يومًا في 8 يوليو تموز الجاري، وصلت أعداد الإصابات في الولايات الامريكية الخمسين إلى 3 ملايين إصابة، وتوشك أعداد الإصابات بالولايات المتحدة، أن تصل إلى 4 ملايين إصابة بعد أسبوعين فقط من ذلك.

وحتى مساء الأربعاء، أصيب أكثر من 3.94 مليون شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتوفي أكثر من 142 ألف شخص، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

ولا تزال بعض الولايات الأمريكية، تسجل أرقامًا قياسية لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس، ورصدت جامعة جونز هوبكنز 41 ألفًا و381 حالة إصابة جديدة على الأقل، الأربعاء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة أجرت حتى الآن أكثر من 50 مليون اختبار لفيروس كورونا، مشددًا في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الأربعاء، على أنه يتعين على الناس ارتداء الأقنعة والاهتمام بالتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.