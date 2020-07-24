الصحة المصرية تقدم 8 نصائح غذائية لمرضى الضغط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، بعض النصائح الغذائية، التي ينبغي أن يأخذها مرضى الضغط في عين الاعتبار، للحفاظ على سلامتهم.

حافظ على مواعيد العلاج، ولا تمتنع عن أخذ الأدوية دون استشارة الطبيب.

انتظام ضغط الدم مع العلاج لا يعني الشفاء، ولكنه مؤشر لفعالية العلاج وضرورة الاستمرار عليه

نمط الحياة الصحي يزيد من فعالية العلاج الدوائي ويساعدك على التحكم في ارتفاع ضغط الدم

ملح المائدة هو المصدر الأساسي للصوديوم في غذائك، لذلك تجنب تماماً إضافة الملح إلى الطعام بعد الطهي

الطهي الصحي قليل الملح وقليل الدهون يساعدك على ضبط كلاً من الضغط والوزن

خمس جرامات من الملح هي الكمية المسموحة يومياً للشخص البالغ، وهو ما يعادل ملعقة صغيرة، ويشمل ذلك الملح المستخدم في طهي الطعام وتتبيل اللحوم وخلافه

تجنب الأغذية عالية الملح مثلا المخللات، والأسماك المملحة مثل الفسيخ والسردين

تجنب الأغذية المجمدة مثل الخضار واللحوم والبقول والأسماك، والأغذية المعلبة مثل التونة والفول المعلب والصلصة