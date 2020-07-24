الصحة المصرية تقدم 8 نصائح غذائية لمرضى الضغط
صحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، بعض النصائح الغذائية، التي ينبغي أن يأخذها مرضى الضغط في عين الاعتبار، للحفاظ على سلامتهم.
- حافظ على مواعيد العلاج، ولا تمتنع عن أخذ الأدوية دون استشارة الطبيب.
- انتظام ضغط الدم مع العلاج لا يعني الشفاء، ولكنه مؤشر لفعالية العلاج وضرورة الاستمرار عليه
- نمط الحياة الصحي يزيد من فعالية العلاج الدوائي ويساعدك على التحكم في ارتفاع ضغط الدم
- ملح المائدة هو المصدر الأساسي للصوديوم في غذائك، لذلك تجنب تماماً إضافة الملح إلى الطعام بعد الطهي
- الطهي الصحي قليل الملح وقليل الدهون يساعدك على ضبط كلاً من الضغط والوزن
- خمس جرامات من الملح هي الكمية المسموحة يومياً للشخص البالغ، وهو ما يعادل ملعقة صغيرة، ويشمل ذلك الملح المستخدم في طهي الطعام وتتبيل اللحوم وخلافه
- تجنب الأغذية عالية الملح مثلا المخللات، والأسماك المملحة مثل الفسيخ والسردين
- تجنب الأغذية المجمدة مثل الخضار واللحوم والبقول والأسماك، والأغذية المعلبة مثل التونة والفول المعلب والصلصة
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