مدير منظمة الصحة العالمية: لا يمكن هزيمة كورونا في عالم منقسم.. ونفتقر إلى القيادة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN Health)-- سجلت منظمة الصحة العالمية رقمًا قياسيًا في عدد حالات فيروس كورونا اليومية، بزيادة 284 ألفا و196حالة في الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لتقرير المنظمة المنشور يوم الجمعة.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي أبلغت عنها منظمة الصحة العالمية جميع أنحاء العالم 15 مليونًا و296 ألفا و926 حالة.

وتشكل الحالات المُسجلة حديثًا رقمًا قياسيًا جديدًا في غضون 24 ساعة. ويوم السبت، تم تسجيل كان الرقم القياسي السابق 259 ألفا و848 حالة جديدة للوباء.

وأشار تقرير يوم الجمعة أيضًا إلى أنه تم الإبلاغ عن 9753 حالة وفاة إضافية لكورونا في الساعات الأخيرة، مما يجعل إجمالي عدد الوفيات في جميع أنحاء العالم 628,903.