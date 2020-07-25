نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رغم أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأمريكا لا يمكنها البدء في ترتيب الأسباب الرئيسية للوفيات حتى نهاية العام وذلك من أجل الحصول على بيانات تشمل العام بالكامل، إلا أن الإحصائيين في مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية أخبروا شبكة CNN في رسالة بريد إلكتروني بتوقعات توضح أن فيروس كورونا قد يصبح من بين الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة في عام 2020.

وقال خبراء الإحصاء في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: "بناء على عدد حالات الوفاة التي تسبب بها فيروس كورونا حتى الآن في عام 2020، سيجعله ذلك من الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة ولكن لن نعرف بالضبط ترتيبه في القائمة حتى العام المقبل". وأضاف الخبراء "أمراض القلب والسرطان هم السببان الرئيسيان للوفاة في الولايات المتحدة، يمثلان أكثر من نصف جميع الوفيات في الولايات المتحدة كل عام، ومن غير المتوقع أن يتغير ذلك."

إليكم نظرة على قائمة الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة.