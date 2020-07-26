900 وفاة و65 ألف إصابة بفيروس كورونا في أمريكا السبت

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— رصدت جامعة جون هوبكينز الأمريكية، تسجيل 65.490 ألف إصابة بفيروس كورونا الجديدة أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" ووفاة 900 شخص، السبت.

وبهذه الأرقام ترتفع حصيلة عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 4.178021 ملايين حالة في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 146.460 ألف حالة، وفقا لبيانات الجامعة.

وتصدرت كاليفورنيا باقي الولايات بعدد الإصابات المسجلة، إذ تبلغ حتى السبت، 446.452 ألف إصابة، في حين لا تزال مدينة نيويورك متصدرة بعدد الوفيات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة بـ168 حالة وفاة، وفقا لأرقام جون هوبكينز.

وعلى الصعيد العالمي برز موضوع الاشتباه بأول إصابة بفيروس كورونا في كوريا الشمالية، حيث ذكرت وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عقد اجتماعًا طارئا بعد الإبلاغ عن أول حالة مُشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في البلاد، ذاكرة أن الشخص المُصاب دخل بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية عبر مدينة كايسونغ في 19 يوليو/ تموز، بعد انشقاقه إلى كوريا الجنوبية قبل ثلاث سنوات.