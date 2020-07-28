هونغ كونغ (CNN)-- أعلنت السلطات الصحية في الصين، الثلاثاء، تسجيل 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 64 إصابة محلية، وهو أعلى المعدلات اليومية للإصابة بالفيروس في البلاد منذ مارس آذار الماضي، وسط مخاوف من تصاعد الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا.

ومن بين حالات الإصابة المسجلة محليًا، تم الإبلاغ عن 57 حالة إصابة جديدة في إقليم شينجيانغ، و6 في لياونينغ، بالإضافة إلى حالة واحدة في العاصمة بكين.

وسجلت الصين 34 إصابة جديدة بدون ظهور أعراض، لكن لم يتم تضمينها في العدد الإجمالي لمصابي الفيروس في البلاد، والتي شهدت أول تفش للمرض في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019.

ولليوم الثاني على التوالي، تسجل الصين، أعلى عدد من الحالات المحلية منذ 6 مارس آذار الماضي، على الرغم من أن السلطات المحلية أعلنت السيطرة على الموجة الأولى من الوباء، قبل أشهر.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في جميع أنحاء الصين، منذ بدء تفشي المرض وحتى الآن، 83 ألفًا و959 حالة إصابة، وفقا للجنة الصحة الوطنية، بينما استقر عدد الوفيات عند 4 آلاف و634 حالة وفاة.