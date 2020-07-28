وفاة "طبيب الغلابة".. محمد بن راشد يصفه بـ"القدوة" وشيخ الأزهر: ضرب المثل بالإنسانية

صحة
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وفاة "طبيب الغلابة".. محمد بن راشد يصفه بـ"القدوة" وشيخ الأزهر: ضرب المثل بالإنسانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت نقابة الأطباء المصرية وفاة الدكتور محمد مشالي الشهير بـ"طبيب الغلابة"، الثلاثاء، لتنعاه العديد من الشخصيات العربية البارزة مستذكرة الخدمات الطبية التي قدمها للفقراء مجانا.

ونشرت نقابة الأطباء المصرية بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك قالت فيه: "نقابة الأطباء تنعي الدكتور محمد مشالي... تنعي النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسي الدكتور محمد مشالي المُلقب بطبيب الغلابة، بعد سنوات طويلة قضاها في خدمة غير القادرين من المرضي".

وختمت النقابة بيانها بالقول: "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء"، على حد تعبيرها.

من جانبه، نعى رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، طبيب الغلابة، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلا: "الدكتور محمد المشالي.. من جمهورية مصر الحبيبة .. صانع أمل من نوع مختلف .. 50 عاماً من حياته لأجل علاج الفقراء. نموذج للأطباء .. وقدوة للعظماء.. رحمه الله.. وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر"، حسب قوله.

وكتب شيخ جامع الأزهر في مصر، الشيخ أحمد الطيب، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "رحم الله طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، وأسكنه فسيح جناته، ضرب المثل في الإنسانية، وعلم يقينًا أن الدنيا دار فناء، فآثر مساندة الفقراء والمحتاجين والمرضى، حتى في آخر أيام حياته، فاللهم اخلف عليه في دار الحق، وأنزله منزلة النبيين والصديقين والشهداء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن الفنانين، كتب الممثل المصري محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر ما يلي: "ربنا يرحمك يا دكتور. ، رحلة عظيمة كان عنوانها العطاء وخدمة الغلابة"، على حد تعبيره.

ونعى العديد من الإعلاميين العرب الطبيب المصري، مستشهدين ما قاله حول سبب علاجه للفقراء دون مقابل مادي وقصة والده الذي خصص تكاليف علاجه لتعليمه الطب.

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