فاوتشي مُحذرًا: عشرات الآلاف وفيات إضافية محتملة في أمريكا جراء كورونا

كبير المحللين الطبيين في CNN: هذه كانت "الخطيئة الأصلية" لأمريكا في مواجهة فيروس كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذَر الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، من أن البلاد يمكن أن تشهد عشرات الآلاف من الوفيات الإضافية الناجمة عن فيروس كورونا.

وشدد فاوتشي، في حديثه مع ولف بليتزر مذيع CNN، على أنه لا يجب أن يحدث ذلك، قائلا: "إن تجنب الزحام، والانفصال الجسدي، وارتداء الكمامات بشكل عام، وإغلاق البارات، ونظافة اليدين.. هذه أشياء مهمة، ويمكنها إحداث فرق".

وأضاف فاوتشي: "لكن إذا نظرت إلى الوفيات التي تحدث الآن - حوالي 1000 في اليوم - ما لم نحمل أذرعنا حول هذا وقمعناه، فسنتعرض لمزيد من المعاناة والمزيد من الموت".

وتابع: "هذا هو السبب في أنه، كما قلت مرارًا وتكرارًا، هناك أشياء يمكننا القيام بها الآن في غياب لقاح يمكن أن نلتف حولها".

وقال فاوتشي: "لذا، نأمل أن نقدِر ذلك، ونفعل ذلك بطريقة صارمة للغاية".

حسب آخر بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، هناك ما لا يقل عن 4 ملايين و282 ألفا و140 حالة كورونا بالولايات المتحدة. وتوفي ما لا يقل عن 147,791 شخصًا جراء الوباء.

ويوم الاثنين، أبلغت جامعة جونز هوبكنز عن 48,217 حالة جديدة و856 وفاة إضافية.