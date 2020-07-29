دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لأول مرة منذ عقود، يقتصر موسم الحج هذا العام على المقيمين في المملكة العربية السعودية، وبأعداد محدودة جداً.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية (شاهد الفيديو أعلاه)، أكد الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية في السعودية، أن السعودية تمر بـ"وقت استثنائي" بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقررت السعودية ألا يتجاوز عدد حجاج هذا العام 10 آلاف شخص للحد من تفشي فيروس "كوفيد-19".

وبسبب كون الفيروس شديد العدوى، تم التخطيط مسبقاً وبشكل دقيق لجعل حركة الحجاج تراعي الإجراءات الضرورية، وشرح عسيري قائلاً: "كان هناك تقسيم للحجاج على دفعات، بحيث أنهم يستطيعون تأدية مناسكهم بأعداد قليلة، وبطريقة تمكنهم أيضاً من تطبيق الإجراءات الوقائية مثل التباعد فيما بينهم بمسافة آمنة".

وكثفت السعودية أيضاً من الخدمات الصحية المتوفرة للحجاج، إذ تتواجد فرق طبية لمرافقة الحجاج تقوم بمتابعة حالتهم الصحية، للتأكد من عدم وجود أعراض الفيروس لديهم.

وفي حال ظهرت أي أعراض للفيروس على الحجاج، أكد عسيري على وجود آلية لإجراء فحوصات مخبرية وإشعاعية داخل المشاعر المقدسة.

وتختلف الخدمات اللوجستية اختلافاً كبيراً في موسم الحج لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، بحسب ما قاله عسيري، مشيراً إلى أن "نسبة الفرق الطبية إلى الحجاج أعلى بكثير من المعتاد".

ومن شأن نتائج موسم الحج الحالي أن تشكل عاملاً مهماً في دراسة عودة العمرة إلى وضعها الطبيعي، وسيكون التقييم واضحاً بعد انتهاء موسم الحج، وفقاً لما ذكره عسيري.