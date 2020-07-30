أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- حدد الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، 5 مبادئ تساعد في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرًا إلى أن ارتداء القناع الطبي "يحمي أيضًا من الأنفلوانزا".

وقال فاوتشي والذي يعد أكبر خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، مساء الأربعاء، على قناة MSNBC الأمريكية، إن "ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، وتجنب الازدحام، والتباعد الاجتماعي لما لا يقل عن 6 أقدام، ونظافة اليدين النموذجية، وتجنب البارات، (والتي يجتمع فيها عدد كبير من الناس)، أو إغلاقها حيثما أمكن"، ستوقف انتشار فيروس كورونا.

وأكد فاوتشي، أنه "إذا لم نبدأ في التقيد الصارم بالمبادئ الخمسة التي ذكرتها للتو، فإن ما سيحدث حتمًا هو أن الولايات التي لم تقع بعد في مشكلة، ستقع على الأرجح في المشاكل"، بحسب تعبيره، في إشارة إلى تصاعد الإصابات بالفيروس في تلك الولايات، مضيفًا "إذا كنت لا تحرك ذراعيك وتقمع هذه الزيادة القادمة، فأنت في وضع صعب".

وفي حوار آخر، في حساب انستغرام الخاص بقناة ABC News الأمريكية، عبر مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، الأربعاء، عن أمله في أن يحمي ارتداء الأقنعة من الأنفلونزا.

وقال فاوتشي، حول ارتداء الأقنعة في مواجهة مرض الأنفلوانزا الموسمية في الولايات المتحدة، "أن ذلك قد يعد أحد الفوائد الثانوية للإجراءات التي تقوم بها البلاد لمواجهة كورونا"، موضحًا أن "وجود فيروسين في الجهاز التنفسي سيعقد الأمور، لأن الأعراض الأولية متشابهة بشكل لافت للنظر"، "من المحتم أن تكون لدينا درجة معينة من الأنفلونزا لأننا نواجهها كل عام. ولهذا السبب نشجع الناس على الحصول على لقاح الأنفلونزا".