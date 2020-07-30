أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 150 ألف شخص

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تجاوزت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مساء الأربعاء، حاجز 150 ألف حالة وفاة، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز، مالا يقل عن 150 ألفًا و34 وفاة بسبب المرض.

وارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، والتي تعد أكثر دول العالم تضررًا من الوباء، لتصل إلى 4 ملايين و396 ألفًا و30 حالة إصابة في كافة الولايات الأمريكية، بحسب جامعة جونز هوبكنز، مساء الأربعاء.

وسجلت الولايات المتحدة أولى حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في 29 فبراير شباط الماضي، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 50 ألفًا بعد 54 يومًا في 23 أبريل ميسان الماضي، وفي 27 مايو ارتفعت الأعداد إلى 100 ألف شخص، واستغرق الأمر 63 يومًا آخرين، لإضافة 50 ألف وفاة أخرى، لتصل إلى 150 ألفًا، الأربعاء 29 يوليو تموز 2020.

وبلغت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في مختلف دول العالم، حتى مساء الأربعاء، 662 ألفًا و577 حالة وفاة، فيما وصلت أعداد المصابين إلى 16 مليونًا و845 ألف و602 شخص، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.