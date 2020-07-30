لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الخميس، في إطار رده على إعلان روسيا الموافقة على إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا خلال أسبوعين، إنه "من المحتمل أن يستغرق الأمر، عامًا أو عامين"، بدلاً من بضعة أسابيع أو أشهر قبل أن يتوفر لقاح فيروس كورونا للجميع.

وأضاف مبعوث منظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو، متحدثاً إلى بيكي أندرسون من CNN، "أنا سعيد جداً لأن هناك الكثير من العمل الجاري بشأن اللقاحات، لكني أريد التأكد من أننا لا نرفع التوقعات دون مبرر، وأنه من الضروري أن يتم الاختبار بشكل صحيح".

وأكد المسؤول بمنظمة الصحة العالمية، "أعتقد أنها ستكون مدة أطول من أسابيع أو أشهر قليلة"، "أعتقد أنه سيكون أمامنا عام أو عامان قبل أن يكون لدينا لقاح متاح للجميع".

ونقلت CNN، الثلاثاء، أن روسيا تعتزم الموافقة على إنتاج أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم في أقل من أسبوعين.

وفي اجتماع حكومي، الأربعاء، أكدت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، ما نقلته CNN الثلاثاء بشكل حصري، أن روسيا تعتزم الموافقة على اللقاح الذي عمل على تطويره معهد غماليا في موسكو بحلول 10 أغسطس.

وقالت وزارة الصحة في روسيا، إن موسكو ستنتج اللقاح بكميات كبيرة بحلول سبتمبر أيلول المقبل.

ولم تنشر روسيا أي بيانات علمية حول اختبار اللقاح، فيما لا تستطيع CNN التحقق من سلامته أو فعالية اللقاح المزعوم،

في غضون ذلك، يقول منتقدون إن اللقاح الروسي تجاهل الاتفاقيات المتعلقة بالتجارب البشرية، وسط ضغوط من الكرملين للحصول على الموافقة على اللقاح الروسي.

ولدى سؤاله عن الحكومات التي بدت تسيطر على انتشار فيروس كورونا، وتعاني الآن من الموجتين الثانية والثالثة، قال نابارو لـCNN إنه ينبغي توقع عودة ظهور المرض مرة أخرى.

وانتقد نابارو، الولايات المتحدة، لانسحابها من منظمة الصحة العالمية، كما وجه انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لترويجه مزاعم كاذبة حول فيروس كورونا.