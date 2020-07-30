مع اقتراب عيد الأضحى.. الصحة العالمية تنشر نصائح للحد من فيروس كورونا

بعد ستة أشهر من الوباء العالمي.. ما مدى قربنا من القضاء على فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع اقتراب عيد الأضحى، شاركت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح بهذه المناسبة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي تقرير إرشادي بعنوان "الممارسات المأمونة أثناء عيد الأضحى في سياق جائحة مرض كوفيد-19"، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى ملاحظة تزايد في عدد إصابات فيروس كورونا نتيجة الأنشطة المرتبطة بشهر رمضان هذا العام، ولاسيما خلال الزيارات العائلية، والصلوات الجماعية، والتجمعات.

ولذلك، أكدت المنظمة على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية خلال عيد الأضحى، والتي تُعد التجمعات ذات الطابع الاجتماعي، والديني، وذبح الحيوانات من المظاهر الرئيسية فيه.

وأشار التقرير، الذي نُشر على الموقع الرسمي للمنظمة في 25 يوليو/تموز، إلى نصائح تتعلق بالتباعد الجسدي يجب أخذها بعين الاعتبار، ومنها: الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد بين الأشخاص في جميع الأوقات، وارتداء كمامة مصنوعة من القماش في حال تعذر ذلك، ومنع تجمعات الأشخاص بأعداد كبيرة في الأماكن العامة في سياق أنشطة العيد.

وفي حال تنظيم تجمع بمناسبة عيد الأضحى، مثل الصلاة، ومآدب الطعام، تنصح المنظمة بإقامة هذه التجمعات في الهواء الطلق إذا أمكن، وتقليص مدتها قدر الإمكان.

وأشارت المنظمة أيضاً إلى أهمية تعزيز النظافة الصحية من خلال عدة طرق، مثل ضمان توافر الصابون والماء بكميات كافية في المرافق الخاصة لغسل الأيدي، فضلاً عن توفير مطهر كحولي لليدين.

ووجهت المنظمة ايضاً إرشادات تتمحور حول ذبح الأضاحي وتوزيعها.

وأشارت المنظمة إلى ضرورة عدم ذبح الحيوانات في المنزل، وزيادة عدد المسالخ أو قدراتها لتشجيع أفضل الممارسات، وضمان تطبيق معايير السلامة، والتباعد الجسدي بالنسبة للزبائن والموظفين على السواء.

ومن المهم أيضاً مراعاة تدابير التباعد الجسدي عند توزيع اللحوم، وفقاً للمنظمة.