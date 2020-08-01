أمريكا تتخطى 4.5 ملايين إصابة بفيروس كورونا

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد تخطى 4,5 ملايين حالة.

وحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز، هناك الآن ما لا يقل عن 4 ملايين و536 ألفا و240 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

في حين توفي ما لا يقل عن 152 ألفا و878 شخصًا في أمريكا؛ بسبب فيروس كورونا.

وتم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أمريكا في 21 يناير ديسمبر كانون الأول.

وبعد 99 يومًا، في 28 أبريل نيسان، وصلت أمريكا إلى أول مليون حالة.

وبعد 43 يومًا، في 10 يونيو حزيران، سجلت مليوني حالة.

وبعد 28 يومًا إضافية، في 8 يوليو تموز، كان هناك 3 ملايين حالة.

وبعد 15 يومًا، في 23 يوليو تموز، وصلت الإصابات إلى 4 ملايين حالة.

وأضافت أمريكا 1,858,187 حالة جديدة هذا الشهر، اعتبارًا من البيانات النهائية لجامعة جونز هوبكنز حتى 30 يوليو تموز. وهي أعلى زيادة في شهر تشهده أمريكا حتى الآن. وستعلن الجامعة عن أرقامها النهائية لبيانات يوم الجمعة، الليلة.