فيروس كورونا قد ينتقل عبر العين..هل يجب ارتداء نظارات واقية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نحن نعلم بالفعل أن فيروس كورونا يمكن أن يدخل الجسم عن طريق الأنف، ولذلك، يوصي الأطباء بوضع كمامات الوجه وممارسة التباعد الاجتماعي باستمرار. ولكن، ماذا عن العينين؟ هل يجب علينا ارتداء نظارات واقية أو واقيات الوجه أيضاً؟

وقال المتحدث الإكلينيكي في الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، الدكتور توماس ستاينمان، إنه من الممكن أن يُصاب الشخص بفيروس "كوفيد-19" من خلال العين.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من يوليو/تموز أن هناك "أدلة ناشئة" على التقاط الأفراد للفيروس من القطرات التي تطفو في الهواء.

ومن إحدى الطرق التي يمكن لتلك القطرات أن تدخل الجسم من خلالها، هي العين.

ويمكن للمرء أن يُصاب بالعدوى أيضاً عن طريق لمس سطح ملوث، ثم لمس العين، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وذكر ستاينمان أن احتمالية الإصابة بالفيروس عبر العينين أقل من الإصابة به عبر الأنف، أو الفم، أو عند استنشاقه.

وأشار ستاينمان إلى أنه في حال أُصيب العديد من الأشخاص بالعدوى عبر العين، كان قد رأى الأطباء المزيد من مرضى "كوفيد-19" الذين يعانون من التهاب الملتحمة (ولكن لا تعني المعاناة من التهاب الملتحمة بالضرورة إصابة المرء بالفيروس).

هل نحتاج إلى ارتداء نظارات واقية؟

وتزايد الاهتمام بهذا الأمر، منذ أن تم وُجه السؤال لكبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، عن الموضوع في مقابلة حديثة مع قناة "ABC News".

ونصح فاوتشي الأشخاص بارتداء النظارات الواقية في حال أرادوا حماية مثالية، فقال: "لديك غشاء مخاطي في الأنف، وغشاء مخاطي في الفم، وغشاء مخاطي في العين. ونظرياً، يجب عليك حماية جميع الأسطح المخاطية. ولذلك، إذا كانت لديك نظارات واقية أو واقي للعينين، فيجب عليك استخدامها".

وأضاف فاوتشي: "لا يُوصى بها عالمياً، ولكن إذا أردت أن تكون كاملاً حقاً، فيجب عليك استخدامها على الأرجح إذا استطعت".

واعتقد بعض الأشخاص أن ذلك يعني أن فاوتشي يحث الجميع على ارتداء غطاء للعينين، واشتكى آخرون من أنه سيتم طلب ارتداء بدلة المواد الخطرة لاحقاً.

وأشار ستاينمان إلى أن تغطية العينين هي خطوة حكيمة للأشخاص الذين لا يمكنهم ممارسة التباعد الاجتماعي على نحو موثوق، أو أولئك الذين يجب أن يتواجدوا في مناطق قد يكون فيها الهواء ملوثاً، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية، أو مقدمي الرعاية المنزلية لشخص مصاب.

ولكن، بالنسبة للشخص العادي الذي يعمل من المنزل، أو الذي لا يتفاعل مع الأشخاص خارج المنزل، فيُعد ارتداء قناع الوجه والحفاظ على مسافة آمنة كافياً على الأرجح.

وكخلاصة، يجب حماية العينين إذا كان الفرد في مواقف عالية الخطورة.

وإذا أردت أن تكون أكثر أماناً، فيمكن للنظارات الواقية وواقيات الوجه أن تُضيف طبقة إضافية من الحماية.

وأما بالنسبة للشخص العادي، سيكون ارتداء قناع الوجه وممارسة التباعد الاجتماعي كافياً.