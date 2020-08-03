أحد أفضل الأشياء التي تقدمها لطفلك.. نصائح حول نوم الأطفال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد الرضاعة الطبيعية من أكثر الطرق فعاليةً لضمان صحة الطفل، وفقاً لما ذكرته منظمة الصحة العالمية في موقعها الرسمي. وفي الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، إليك 5 حقائق عن الرضاعة الطبيعية:

ويُحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية بين 1 أغسطس/آب إلى 7 أغسطس/آب، وتهدف هذه الفترة إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية، وتحسين صحة الرضّع في جميع أنحاء العالم، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وإليك 5 حقائق عن الرضاعة الطبيعية: