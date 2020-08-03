دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد الرضاعة الطبيعية من أكثر الطرق فعاليةً لضمان صحة الطفل، وفقاً لما ذكرته منظمة الصحة العالمية في موقعها الرسمي. وفي الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، إليك 5 حقائق عن الرضاعة الطبيعية:
ويُحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية بين 1 أغسطس/آب إلى 7 أغسطس/آب، وتهدف هذه الفترة إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية، وتحسين صحة الرضّع في جميع أنحاء العالم، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
وإليك 5 حقائق عن الرضاعة الطبيعية:
- لا غنى عن الرضاعة الطبيعية في الأشهر الستة الأولى من عمر الرضيع. ولذلك، توصي المنظمة بضرورة اعتماد الأمهات على الرضاعة الطبيعية في غضون ساعة واحدة بعد الولادة، وأن تقتصر تغذية الرضيع على الرضاعة الطبيعية في أول 6 أشهر لينمو بأفضل طريقة
- الرضاعة الطبيعية تحمي الرضيع من أمراض الطفولة. ويُعد حليب الثدي الغذاء المثالي للمواليد الجدد والرضع، فهو يوفر جميع العناصر المغذية التي يحتاجون إليها للنمو بشكل صحي، وهو يحتوي على أجسام مضادة تساهم في الحماية من أمراض الطفولة الشائعة، مثل: الإسهال، والالتهاب الرئوي.
- الرضاعة الطبيعية توفر فوائد للأمهات أيضاً. وتقلل الرضاعة الطبيعية من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض في وقت لاحق من الحياة، وتخفض من معدلات البدانة.
- الرضاعة الطبيعية تعود بفوائد طويلة الأجل على الطفل. ويُعد المراهقين والبالغين الذين أُرضعوا من الثدي وهم رضّع أقل عرضة للإصابة بفرط الوزن أو السمنة. وهم أقل عرضة للإصابة بالسكري من النوع 2.
- لا تحتوي مستحضرات تغذية الرضّع على الأجسام المضادة الموجودة في حليب الأم. وفي حال عدم إعداد مستحضرات الرضّع الغذائية بشكل صحيح، تكون هناك مخاطر ناشئة عن استخدام مياه غير مأمونة ومعدات غير معقمة