البرازيل تتحول إلى موقع سباق عالمي للقاح فيروس كورونا.. ماذا يقول المشاركون في التجارب؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سجلت وزارة الصحة البرازيلية، الاثنين، حدوث 16,641 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد مليونين و750 ألفا و318.

كما تم أبلغت وزارة الصحة البرازيلية عن 561 وفاة أخرى، الاثنين، مما رفع عدد الوفيات المؤكدة إلى 94,665.

يأتي ذلك بعد أن أبلغت البرازيل عن 25,800 إصابة جديدة، يوم الأحد.

وكان عدد الوفيات والإصابات المُبلغ عنها في البرازيل أقل باستمرار في عطلات نهاية الأسبوع وأيام الاثنين مقارنة ببقية الأسبوع طوال فترة الوباء.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية لوزيرة برازيلية أخرى، وهو وزير شؤون الرئاسة، الجنرال العسكري براغا نيتو.

وبراغا نيتو هو سابع وزير من بين 23 وزيرًا كانت نتائج اختباراتهم إيجابية منذ بداية الوباء في البرازيل.